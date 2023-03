Jasmin Tawil in Deutschland gelandet

Es waren schwierige Wochen für die Schauspielerin Jasmin Tawil in Costa Rica. Nun ist die 40-Jährige wieder in Deutschland. Wie RTL berichtet, ist sie am Mittwoch (22. März) am Flughafen in Frankfurt am Main gelandet.



Die frühere GZSZ-Darstellerin sei "völlig fertig", aber auch "sehr erleichtert, jetzt sicher in Deutschland angekommen zu sein", sagte sie dem Sender bei ihrer Ankunft.



Die Freude ist jedoch getrübt, denn ihren dreijährigen Sohn Ocean musste sie in Mittelamerika zurücklassen. Er befindet sich noch dort in einem Kinderheim.

Erst Haft - dann Psychiatrie

Nach Aussagen ihres Vaters Michael Weber wurde Jasmin verhaftet, weil ihr insgesamt gleich vier Delikte vorgeworfen wurden: "Es fing mit einer persönlichen Auseinandersetzung mit ihrem Lebensgefährten und dessen Mutter an", so Michael Weber gegenüber BRISANT.



"Jasmin muss wohl mit einem Messer oder einer Machete auf sie losgegangen sein, ich weiß es nicht ganz genau. Dann muss sie ein Hotelzimmer verwüstet haben. Außerdem gab es noch einen Einbruch mit Diebstahl und eine Attacke auf eine weitere Person."

Fehlende Aufenthaltsgenehmigung und psychische Probleme

Weil sie weder einen festen Wohnsitz noch eine gültige Aufenthaltsgenehmigung vorweisen konnte, landete Jasmin Tawil im Gefängnis, dann in einer psychiatrischen Einrichtung in San José.



Michael Weber hoffte da, dass Jasmin Tawil in der psychiatrischen Klinik geholfen werden könnte. Sohn Ocean wurde der Künstlerin bereits im Februar weggenommen. "Weil bei Jasmin eine Psychose festgestellt wurde", so ihr Vater.



Vor wenigen Tagen, kurz nach der Entlassung aus der Klinik, wurde sie dann erneut festgenommen. Jasmin Tawil lebte bereits seit 2021 in Costa Rica, hätte aber eigentlich mit ihrem Visum nur 90 Tage dort bleiben dürfen.



Nach wenigen Tagen in Haft wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt und hat auf dringenden Rat des Konsulats das Land verlassen. Allerdings ohne ihren dreijährigen Sohn Ocean - der lebt im Moment noch in einem Kinderheim in Costa Rica.

Jasmin Tawils Vater will Sohn aus dem Kinderheim holen

Wie RTL berichtet, wurde Jamsin Tawil am Flughafen von ihem Vater Michael Weber in Empfang genommen, der in ständigem Austausch mit den Behörden in Costa Rica stehen soll.



Er wolle sein Enkelkind so schnell wie möglich nachholen. "Ich habe in Berlin beim zentralen Familiengericht einen Antrag auf Vormundschaft gestellt", so Michael Weber zu RTL. Er wolle das Aufenthaltsbestimmungsrecht für den Kleinen bekommen. Bis der Antrag durch ist, könnte es laut ihm allerdings bis zu einem Jahr dauern.

Große Liebe oder toxische Beziehung? Michael Weber ist sich sicher: Die Beziehung zu Adel Tawil tat Jasmin nicht gut. Bildrechte: imago images / T-F-Foto

Vater und Tochter: "Es gab immer wieder Auf und Abs"

Zwischen Michael Weber und seiner einzigen Tochter war es noch nie einfach. "Wir hatten immer Auf und Abs, wir hatten immer Streit – auch wegen meines Schwiegersohnes. [...] Dieser Beziehung habe ich nie meinen Segen gegeben, dadurch fing der Streit zwischen mir und Jasmin überhaupt erst an. Aber ich wusste eben, was Adel für ein Mensch ist."



2011 bis 2014 waren Jasmin und Adel Tawil verheiratet, 2015 kam die Scheidung. Jasmin flüchtete daraufhin nach Hawaii – kein Zufall, wie ihr Vater sagt. Denn ausgerechnet dort hat ihr Adel Tawil einst einen Hochzeitsantrag gemacht. Auf Hawaii lernte Jasmin auch den Vater ihres Kindes kennen. Beide wanderten später nach Costa Rica aus.



Michael Weber bezeichnet das, was Jasmin und Adel hatten, rückblickend als "toxische Beziehung". "Adel hat ihr nicht gutgetan, das hat sie auch irgendwann eingesehen."