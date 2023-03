Es sind traurige Nachrichten, die Michael Weber aus Costa Rica ereilen: Seine Tochter Jasmin Tawil wurde verhaftet, ihr Sohn Ocean lebt aktuell im Heim. Mittlerweile befindet sich die ehemalige "GZSZ"-Schauspielerin in einer psychiatrischen Klinik in San José.

Mit dem Gesetz im Konflikt: Deshalb wurde Jamsin Tawil verhaftet

Nach Aussagen ihres Vaters wurde Jasmin verhaftet, weil ihr insgesamt gleich vier Delikte vorgeworfen werden: "Es fing mit einer persönlichen Auseinandersetzung mit ihrem Lebensgefährten und dessen Mutter an", so Michael Weber gegenüber BRISANT. "Jasmin muss wohl mit einem Messer oder einer Machete auf sie losgegangen sein, ich weiß es nicht ganz genau. Dann muss sie ein Hotelzimmer verwüstet haben. Außerdem gab es noch einen Einbruch mit Diebstahl und eine Attacke auf eine weitere Person."



Kontakt zu seiner Tochter habe er aktuell nicht, die Informationen erhält er meist direkt über das Konsulat.

Vater und Tochter: "Es gab immer wieder Auf und Abs"

Zwischen Michael Weber und seiner einzigen Tochter war es noch nie einfach. "Wir hatten immer Auf und Abs, wir hatten immer Streit – auch wegen meines Schwiegersohnes. [...] Dieser Beziehung habe ich nie meinen Segen gegeben, dadurch fing der Streit zwischen mir und Jasmin überhaupt erst an. Aber ich wusste eben, was Adel für ein Mensch ist."



2011 bis 2014 waren Jasmin und Adel Tawil verheiratet, 2015 kam die Scheidung. Jasmin flüchtete daraufhin nach Hawaii – kein Zufall, wie ihr Vater sagt. Denn ausgerechnet dort hat ihr Adel Tawil einst einen Hochzeitsantrag gemacht. Auf Hawaii lernte Jasmin auch den Vater ihres Kindes kennen. Beide wanderten später nach Costa Rica aus.



Michael Weber bezeichnet das, was Jasmin und Adel hatten, rückblickend als "toxische Beziehung". "Adel hat ihr nicht gutgetan, das hat sie auch irgendwann eingesehen."

Große Liebe oder toxische Beziehung? Michael Weber ist sich sicher: Die Beziehung zu Adel Tawil tat Jasmin nicht gut. Bildrechte: imago images / T-F-Foto

Michael Weber: "Das macht mich kaputt"

Der Frage, was Jasmins Verhaftung mit ihm mache, versucht Michael Weber immer wieder auszuweichen. "Aber natürlich: Das macht einen kaputt. Ich dachte, es geht ihr wieder besser. Sie hatte auch wieder ein Auskommen, sie hätte so viel machen können. Im November begann dann die Krise. Bis heute hab ich nicht richtig erfahren, was der Auslöser war. [...] Aber Drogen spielen leider eine sehr große Rolle."

Jasmin Tawil: So geht es ihrem Sohn

Michael Weber hofft, dass Jasmin Tawil in der psychiatrischen Klinik geholfen wird. Sohn Ocean wurde der Künstlerin bereits im Februar weggenommen. "Weil bei Jasmin eine Psychose festgestellt wurde", so ihr Vater. "Ocean lebt aktuell in einem amerikanischen Kinderheim. Nach meinen Informationen geht es ihm gut, er spielt und macht. Aber klar ist auch, er hält das nicht ewig durch."



Sein Ziel ist es, Ocean nach Europa zu holen. Wie genau die nächsten Schritte aussehen werden, kann Michael Weber allerdings noch nicht sagen. "Ich würde ihn am liebsten selbst holen, aber aufgrund meiner Thrombose ist das nicht möglich, ich darf nicht reisen. [...] Ich will dieses Kind aber auf jeden Fall befreien."