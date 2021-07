"You've Lost That Lovin' Feeling" heißt ein Best-Of-Album von Marshall & Alexander. Letzteren scheint nun genau das ereilt zu haben. Wie (Opern)Sänger Jay Alexander BRISANT im Zuge eines Drehs anlässlich seines 50. Geburtstags verraten hat, sind er und Ehefrau Vanessa vor einigen Wochen geschieden worden - und das nach 16 gemeinsamen Jahren.

Wie das im Leben so ist. Man findet zusammen, man geht irgendwann getrennte Wege.

Von Wut und Enttäuschung keine Spur. Im Gegenteil: Für die beiden gemeinsamen Kinder wird Jay seiner jetzt Ex-Frau ewig dankbar sein. Tochter Johanna und Sohn Elias sind mittlerweile 12 und 15 Jahre alt - und aktuell in einer sehr elternfreundlichen Phase der Pubertät. Ehrensache, dass sie bei der Familienfeier, die Jay Alexander zu seinem 50. Geburtstag auf einer alten Alm im Schwarzwald plant, mit von der Partie sind.

Musikalisch war Jay Alexander zuletzt wieder im Duett zu hören. Allerdings nicht mit seinem Kollegen Marc Marshall. Dieses Mal stand er mit Kathy Kelly von "The Kelly Family" für das Album "Unter einem Himmel (Just One Sky)" im Studio. Im kommenden Jahr wollen sie damit gemeinsam auf Tour gehen.