Die Corona-Krise hat so manchen Künstler in die Verzweiflung getrieben. Nicht Jendrik Sigwart aus Berlin. Der hat hat die Zwangspause genutzt, um sich als ESC-Kandidat zu bewerben - und sich prompt durchgesetzt. Überzeugen konnte der 26-Jährige gebürtige Hamburger eine Jury von 100 ESC-Fans sowie eine von 20 internationalen Musik-Experten - als Künstler, mit seinem Song und auch mit seiner Live-Performance.

Gepunktet hat Jendrik Sigwart sicherlich auch mit seinen äußerst witzigen Bewerbungsvideos, die er vorab bei Instagram und TikTok hochgeladen hat. "How to make a music video, wenn du so gut wie kein Geld hast, aber einen kitschigen Song, und dich gerne beim Eurovision Song Contest damit bewerben würdest, weil du da unbedingt mal auf der Bühne stehen willst", lautet der Titel des ersten Videos, das Sigwart im Juni postete.



Beim NDR hat er damit für Aufmerksamkeit gesorgt. So nahm sein Haupt-Corona-Projekt seinen Lauf, obgleich es mit Ben Dolic, der im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht zum Zug kam, eigentlich schon einen Kandidaten für Rotterdam gab. Doch der hat im November schließlich das Handtuch geworfen. Für Jendrik Sigwart ein großes Glück.