Zum ersten Mal spricht Jennifer Aniston über ihren unerfüllten Kinderwunsch. In ihren 30ern und 40ern habe sie eine schwere Zeit durchgemacht, erzählt sie in der Dezember-Ausgabe des Magazins "Allure" .

Zudem sei sie "dankbar für all diese verdammten Dinge", die sie in ihren späten 30ern und 40ern durchgemacht hat, sonst "wäre ich immer noch diese Person, die so ängstlich, so nervös und so unsicher ist, wer sie ist", erklärt sie und stellt klar: "Und jetzt ist es mir sch***egal."