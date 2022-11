Popstar und Schauspielerin Jennifer Lopez ist stolz auf ihren offiziellen neuen Nachnamen. "Die Leute werden mich weiterhin Jennifer Lopez nennen. Aber mein offizieller Name wird Frau Affleck sein, weil wir miteinander verbunden sind", sagte die 53-Jährige in einem Interview mit dem Magazin "Vogue". Im Juli hatte sie dem Schauspieler Ben Affleck das Jawort gegeben.

Lopez und Affleck hatten im Juli in Las Vegas und im August bei einer größeren Zeremonie auf Afflecks Anwesen in Georgia geheiratet. Ihren bekannten Newsletter "On the JLo" unterzeichnet die Sängerin seitdem mit dem Namen Jennifer Lynn Affleck.