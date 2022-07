Beim zweiten Look wurde es dann mit einer Spitzenrobe des libanesischen Designers Zuhair Murad etwas glamouröser: enganliegende Ärmel, Herzausschnitt, eine lange Schleppe UND Schleier, kurz: ein Traum in Weiß. Ben Affleck macht neben seiner Braut in weißer Smokingjacke mit schwarzer Fliege ebenfalls eine gute Figur. Funfact: Ben schmiss sich ganz unglamourös im Toilettenraum der Hochzeitslocation in Schale. Keine Spur von Hollywood-Allüren.

So war die Hochzeir von Jennifer Lopez und Ben Affleck

"We Did it" (dt.: "Wir haben es getan"): Diese freudige News verkündete Jennifer Lopez am Sonntagnachmittag, dem 17. Juli, auf ihrer Website. Nachdem eine große Hochzeitsparty in Italien vermutet wurde, traten Ben Affleck und JLo in der Casino-Stadt Las Vegas vor den Traualtar.

Happy together: 18 Jahre nach ihrer Trennung traten "Bennifer" vor den Traualtar. Bildrechte: On the JLO

Wie JLo selbst in einem Newsletter ihrer Website preisgibt, gaben sie und Ben sich kurz nach Mitternacht in der "Little White Wedding Chapel" das Ja-Wort.



Damit sind sie nicht die ersten Promis: Hier ehelichte Britney Spears 2004 bereits ihre Jugendliebe Jason Allen Alexander. Diese Ehe hielt allerdings nur 13 Stunden. Ein schlechtes Omen?



Das scheint Ben und Jennifer nicht zu stören. Laut JLos Runschreiben hatte sie die "denkbar beste Hochzeit" ihres Lebens. Ein kleiner Seitenhieb gegen ihre Ex-Männer Marc Anthony (2004-2014), Chris Judd (2001-2003) und Ojani Noa (1997-1998)?

In der "Little White Wedding Chapel" gaben sich nicht nur Jennifer und Ben das Ja-Wort, sondern auch andere Promis wie Britney Spears. Bildrechte: dpa

Neuer Nachname: JLo heißt jetzt Jennifer Lynn Affleck

Wer hinter die Kulissen der Promihochzeit blicken möchte, muss Fan und Newsletter-Abonnent von JLos Website onthejlo.com sein. Auf diese verweist die 52-jährige Sängerin in ihrer Instagram-Story. Dort postete sie ein After-Wedding-Foto von sich im Bett, der schlichte Ehering ist darauf gut zu sehen.



Wer sich für den Newsletter anmeldet, bekommt sämtliche Insights wie Fotos, Videos und einen von JLo unterzeichneten Text.

Die neue Unterschrift der Sängerin sticht dabei besonders ins Auge, denn JLo ist nicht mehr JLo – zumindest namentlich. Jennifer nahm den Namen ihres frisch Angetrauten an und heißt ab sofort Jennifer Lynn Affleck.

Als Kulisse für Hochzeitsfotos diente auch ein rosa Cadillac-Cabrio, mit dem bereits Elvis Presley höchstpersönlich gefahren sein soll. Wenn Vegas, dann eben richtig.

Ganz so wie dieses Pärchen machten es sich auch Jennifer und Ben im rosa Cadillac gemütlich. Bildrechte: dpa

"Bennifer": Ende gut, alles gut:

Warum Ben und Jennifer statt in Italien nun doch spontan in Vegas heirateten, bleibt vorerst das Geheimnis des Paares. In ihrem Rundbrief berichtet Jennifer, dass beide in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Las Vegas geflogen seien und dort mit anderen Paaren beim zuständigen Amt auf ihre Heiratslizenz gewartet hätten. Alles ganz bodenständig. Ben Affleck und Jennifer Lopez sollen laut Gerichtsakten, die "TMZ" vorliegen, am Samstag ihre offizielle Heiratslizenz erhalten haben. Ben Affleck und Jennifer Lopez in der Warteschlange? Kaum vorstellbar, aber anscheinend doch wahr.

Jennifer Lopez und Ben Affleck: Hochzeit im engsten Familienkreis

Wie man zwischen den Zeilen von Jennifers Rundbrief lesen kann, waren bei der Zeremonie nur ihre Mutter, sowie die Zwillinge Emme Maribel und Maximilian David anwesend. Wie JLo weiter in ihrem Newsletter schreibt, sei für sie somit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen.

Wir haben es geschafft. Liebe ist wunderschön. Liebe ist freundlich. Und es stellt sich heraus, dass Liebe geduldig ist. Zwanzig Jahre lang geduldig. [...] "Sie hatten Recht, als sie sagten: Alles, was man braucht, ist Liebe. Wir sind so dankbar, dass wir das im Überfluss haben, eine neue wunderbare Familie mit fünf erstaunlichen Kindern und ein Leben, auf das wir noch nie mehr Grund hatten, uns zu freuen. Jennifer Lopez