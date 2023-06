Das ist wahrlich eine große Überraschung für alle Fans der beliebten Serie "Sex and the City"! Kim Cattrall soll nun doch in der Fortsetzung mitspielen. Die Schauspielerin habe bereits im März in ihrer Rolle als Samantha Jones eine Szene für "And Just Like That..." abgedreht. Das bestätigte ein Sprecher von HBO Max dem US-Sender CNN.



Zudem teilte die Instagramseite der Serie einen Zeitungsartikel über die Rückkehr der 66-Jährigen in Staffel zwei - und schrieb dazu: "Das Geheimnis ist gelüftet!".

Überraschung: Kim Cattrall schlüpft für "And Just Like That" wieder in ihre Rolla als Samantha Jones. Bildrechte: Getty Images