J.Lo und A-Rod galten als DAS US-Traumpaar - Medien nannten sie "J-Rod". Doch in der Beziehung kriselte es zuletzt. So verriet die Pop-Diva dem US-Magazin "Allure" im Februar, dass sie und der Ex-Baseballprofi sich in der Zeit des Lockdowns Hilfe in einer Paartherapie gesucht hätten.