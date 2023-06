Anklage gegen ein „ehemaliges Mitglied der deutschen Fußballnationalmannschaft“, so formuliert die Staatsanwaltschaft München 2 den Sachverhalt. Nach übereinstimmenden Medienberichten von "Deutscher Presseagentur" und "Süddeutscher Zeitung" ist die Rede von Ex-Keeper Jens Lehmann. Dem Angeschuldigten wird, laut Staatsanwaltschaft, unter anderem Sachbeschädigung zur Last gelegt.

Der Vorwurf: Der 53-Jährige soll im vergangenen Juli einen Dachbalken in der Garage seines Nachbarn mit einer Kettensäge angesägt haben. Offenbar sei der Blick von Lehmanns Haus auf den Starnberger See durch den Neubau versperrt worden.



Um bei seiner Tat nicht gefilmt zu werden, soll der Ex-Fußball-Profi außerdem das Kabel der Überwachungskamera auf dem Nachbargrundstück mutwillig abgerissen haben, so die Süddeutsche Zeitung. Die Kamera habe jedoch weitergefilmt, da sie auch mit Batterien ausgestattet war. Laut Angaben der Polizei eine regelrechte "Liveübertragung" der Tat, berichtet die "SZ".