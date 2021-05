Jens Lehmann hat mit einer rassistischen Nachricht an den ehemaligen Fußball-Profi Dennis Aogo für große Empörung gesorgt und sich selbst ins Abseits manövriert. Der ehemalige Nationaltorwart verlor am Mittwoch (05.05.) seinen Posten als Aufsichtsrat beim Berliner Bundesligisten Hertha BSC, zudem gaben sowohl Sky als auch Sport1 bekannt, dass Lehmann bei diesen beiden Sendern nicht mehr als Experte eingeladen werde.

Aogo macht Lehmann-Nachricht öffentlich

Bei Sky war Aogo am Dienstag (04.05.) als Experte im Einsatz. Möglich, dass Lehmann sich dadurch veranlasst sah, folgende Nachricht zu schreiben: "Ist Dennis eigentlich euer quotenschwarzer?" Mutmaßlich sollte die Nachricht an einen Sky-Mitarbeiter gehen, nicht aber an Dennis Aogo selbst. Doch genau das tat sie. Aogo hatte noch am Abend einen Screenshot der Nachricht bei Instagram veröffentlicht. Dazu schrieb der 34-Jährige den Kommentar: "WOW dein Ernst? @jenslehmannofficial Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht!!!"

Dennis Aogo machte die Nachricht von Jens Lehmann öffentlich. (Archiv) Bildrechte: dpa

Hertha BSC beendet Zusammenarbeit mit Lehmann

Nicht lange, nachdem Lehmann per Twitter veröffentlichte, sich bei Aogo entschuldigt zu haben, beendeten Hertha BSC bereits die Zusammenarbeit mit dem 51-Jährigen. Lehmann war im Mai 2020 in den Aufsichtsrat des Bundesligisten eingezogen. Zu Lehmanns Entgleisung bezogen die Verantwortlichen auch klar Stellung. "Solche Einlassungen entsprechen in keiner Weise den Werten, für die Hertha BSC steht und sich aktiv einsetzt. Hertha BSC distanziert sich von jeglicher Form von Rassismus", sagte Präsident Werner Gegenbauer.

Reaktion von DFB-Botschafter Hartwig

"Mir ist es unverständlich, dass ein überragender Torwart wie Jens Lehmann von 'Quotenschwarzen' spricht", schreibt DFB-Botschafter und Ex-Profi Jimmy Hartwig: "Nicht nur die Sprache ist das Erschreckende, sondern auch das Denken, das dahinter steckt. Der DFB und die Vereine leisten viel gegen Rassismus. Aber es ist leider immer noch ein weiter Weg in die Köpfe einiger Menschen."

Lehmann entschuldigt sich

Lehmann versucht, die Wogen zu glätten. In einer privaten Nachricht "von meinem Handy" an Aogo sei ein Eindruck entstanden, "für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe", schreibt Lehmann bei Twitter. Als ehemaliger Nationalspieler sei Aogo "sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote". Großes Gehör findet der 51-Jährige dafür aber nicht. Im Gegenteil: Lehmann erntete weiter Kritik. "Du warst schon damals ein Vollidiot", twitterte sogar sein ehemaliger BVB-Mitspieler Karsten Baumann.