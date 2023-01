Als Bogenschütze Hawkeye in der Marvel-Superhelden-Reihe "Avengers" ist Jeremy Renner einem breiten Publikum bekannt geworden. Außerdem spielte er in zwei "Mission: Impossible"-Filmen mit.



Gleich für eine seiner ersten Filmrollen, die Hauptrolle in dem Kriegsdrama "Tödliches Kommando - The Hurt Locker", wurde Renner im Jahr 2010 für einen Oscar nominiert. Eine zweite Nominierung folgte ein Jahr später für eine Nebenrolle in Ben Afflecks Actionkrimi "The Town".