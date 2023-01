Jeremy Renner besitzt ein Grundstück am Lake Tahoe im US-Bundesstaat Nevada, das zuletzt von einem heftigen Wintersturm betroffen war. Erst kürzlich hatte Renner bei Instagram über die schlechten Wetterbedingungen in der Gegend berichtet - und in einem Video von einem Schlittenhügel für die Kinder gesprochen.



Am 13. Dezember veröffentlichte er auf Twitter ein Foto eines vom Schnee begrabenen Autos mit der Bildunterschrift "Der Schneefall am Lake Tahoe ist kein Scherz".



Bereits im vergangenen Jahr kämpfte Renner mit schwerem Gerät gegen die Schneemassen in seiner Heimat.