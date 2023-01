Jeremy Renner war nach Angaben der Polizei im US-Staat Nevada am Neujahrstag von seinem eigenen Schneepflug überrollt worden, als er nach starken Schneefällen ein steckengebliebenes Fahrzeug freiräumen wollte. Der Marvel-Star war nach dem schweren Unfall in eine nahe gelegene Klinik geflogen und dort operiert worden. Laut seinem Sprecher erlitt er ein "stumpfes Trauma" im Brustbereich sowie "orthopädische Verletzungen". TMZ schreibt, dass ein Nachbar des Schauspielers - ein Arzt - die Erstversorgung des Verletzten übernommen habe, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Jeremy Renner besitzt ein Grundstück am Lake Tahoe im US-Bundesstaat Nevada, das zuletzt von einem heftigen Wintersturm betroffen war. Erst kürzlich hatte Renner bei Instagram über die schlechten Wetterbedingungen in der Gegend berichtet - und in einem Video von einem Schlittenhügel für die Kinder gesprochen.



Am 13. Dezember veröffentlichte er auf Twitter ein Foto eines vom Schnee begrabenen Autos mit der Bildunterschrift "Der Schneefall am Lake Tahoe ist kein Scherz".



Bereits im vergangenen Jahr kämpfte Renner mit schwerem Gerät gegen die Schneemassen in seiner Heimat.