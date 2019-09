Spitzenfußballer Jérôme Boateng: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Hauptinhalt

BRISANT | 03.09.2019 | 17:15 Uhr

Die Vorwürfe gegen Jérôme Boateng wiegen schwer. Eine Ex-Lebensgefährtin wirft dem FC-Bayern-München- und Ex-Nationalspieler gefährliche Körperverletzung vor. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft München I in einem Fall Anklage erhoben, in einem weiteren ermittelt die Polizei. Was ist dran an den Vorwürfen gegen den Fußball-Profi?