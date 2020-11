In guten und in schweren Zeiten zusammen: die Bidens.

In guten und in schweren Zeiten zusammen: die Bidens. Bildrechte: Getty Images

Am 20. Januar 2021 wird - so ist es geplant - Joe Bidens Vereidigung als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Danach werden der dann 78-Jährige und seine First Lady Jill ins Weiße Haus in Washington einziehen.