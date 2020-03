Lebenslinien: Jimmy Hartwig - Euch werd ich's zeigen

Der Großvater ist ein Nazi, der den kleinen dunkelhäutigen Enkel verachtet. Auf Druck der Familie verlässt die Mutter ihren Freund - und fortan spielt der Vater keine Rolle mehr in Jimmys Leben. Der bekommt zu Hause kaum Liebe, wird in der Schule aufgrund seiner Hautfarbe und Herkunft gemobbt.



Als sein Fußball-Talent entdeckt wird, ist das seine große Chance. Mit eisernem Willen und Können spielt er sich hoch bis in die Nationalmannschaft. Doch selbst als Profi-Fußballer erfährt er immer wieder Ausgrenzung und Rassismus.