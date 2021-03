Deutschland ist raus! Das WM-Debakel in Russland 2018 ist bitter für Jogi Löw und Fußball-Deutschland. Erstmals scheidet die DFB-Elf in einer Vorrunde aus - gegen Südkorea. Und das als Titelverteidiger. Erst kurz zuvor hatte der Bundestrainer bis zur WM 2022 verlängert. Daraus wird nun nichts. Löw hört nach der Europameisterschaft im Sommer und nach 15 Jahren Bundestrainer auf eigenen Wunsch auf.

Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht … Stolz, weil es für mich etwas ganz Besonderes und eine Ehre ist, mich für mein Land zu engagieren.

Nicht nur für seine Fans, auch für viele Fußball-Experten kommt diese Entscheidung überraschend. Joachim Löw hatte das Amt des Bundestrainers nach der WM 2006 von seinem damaligen Chef Jürgen Klinsmann übernommen. 2014 führte er die DFB-Auswahl in Brasilien zu ihrem vierten WM-Triumph. Aktuell ist Löw der dienstälteste Nationalcoach der Welt.



Auch jenseits seiner Tätigkeit als Trainer sorgte Jogi Löw auf dem Rasen und den Roten Teppichen für Aufsehen. Mal, weil er sich - vom Platz geflogen - in der VIP-Lounge eine Zigarette anzündete oder ungeniert in der Nase popelte - und immer wieder durch sein stylisches Auftreten. Im Jahr 2010 hat ihn der britische "Guardian" zu einem der 20 bestgekleideten Promis des Jahres gekürt.