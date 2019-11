Weniger Herzschmerz hatte sich Johannes Oerding für das neue Album vorgenommen. Politischer sollten seine Songs auf "Konturen" werden, der 37-Jährige ist erwachsen geworden. Doch ganz ohne Liebe und Schmerz geht es dann doch nicht. Beleg ist seine aktuelle Single "Alles okay", die von Narben und blauen Augen erzählt - alles erlebt in seiner Jugend am Niederrhein.

"Die Narben, die Wunden, die einem zugefügt werden im Leben, die sieht man auch, die trägt man mit sich, die erinnern einen auch an gewisse Dinge. Nur irgendwann hört es auch auf wehzutun - in den meisten Fällen. Und ein blaues Auge im Suff, auch so etwas passiert einmal", so Oerding im Interview mit BRISANT.