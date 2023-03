John Legend und Chrissy Teigen sind seit zehn Jahren verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Da muss die Frage erlaubt sein, wie die beiden ihre Intimität, trotz der geforderten Aufmerksamkeit des Nachwuchses, aufrecht erhalten bzw. überhaupt erst ermöglichen. So geschehen im Podcast "Call Her Daddy", in dem der 44-Jährige das Geheimnis ihres Sexlebens verriet.

"Wir müssen die Tür abschließen, (...)", so der Grammy-Preisträger. Ein nicht wirklich spektakulärer Tipp, aber offenbar ein nötiger, denn sonst "finden die Kinder immer einen Weg in unser Zimmer", so Legend. Darüber hinaus helfe es, romantische Gesten in den Familien-Alltag einzubauen und sich bewusst Zeit für einander zu nehmen.