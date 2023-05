Auch das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern. Schon vor einigen Jahren stand Depp zur Abwechslung mal nicht nur vor der Kamera, sondern dahinter. Bei dem Film "The Brave" aus dem Jahr 1997 spielte er mit Marlon Brandon, war gleichzeitig aber auch Regisseur. Das möchte er nun wiederholen und soll bei dem Film "Modi" Regie führen.

"Modi" soll ein Biopic über den italienischen Künstler Amedo Modigliani sein. Die Produktion des Filmes soll im Herbst dieses Jahres in Budapest beginnen. Wie "The Hollywood Reporter" erst kürzlich berichtete, soll in dem Biopic auch Schauspieler Al Pacino eine Rolle ergattert haben.

Johnny Depp - Talent auch als Musiker

Zuvor geht Johnny Depp aber im Sommer noch mit seiner Band Hollywood-Vampires auf Tour. Gemeinsam mit Alice Cooper und Aerosmith-Rocker Joe Perry steht er auch in Deutschland auf der Konzertbühne. Mit den Hollywodd Vampires tritt Johnny Depp auch in Deutschland auf. Bildrechte: dpa

Auch Amber Heard startet neu

Im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann hat Amber Heard ihre Koffer gepackt. Zusammen mit ihrer Tochter Oonagh Paige soll sie kürzlich nach Madrid gezogen sein und Hollywood den Rücken gekehrt haben, wie "Daily Mail" berichtet. Zusammen mit ihrer kleinen Tochter lebt die Schauspielerin mittlerweile in Madrid. Bildrechte: dpa

Ihre letzte Filmrolle hatte Heard 2021 in dem Superhelden-Film "Zack Snyder's Justice League". Seither war sie weder auf der Leinwand noch in Fernsehserien zu sehen. Nach dem verlorenen Prozess nahm sie sich eine Auszeit, verkaufte ihre Villa in Kalifornien und lebte zwischenzeitlich auf Mallorca. Nun möchte sie in der spanischen Hauptstadt neu starten.

Depp vs. Heard: Der Prozess

Im vergangenen Jahr war der Prozess zwischen Schauspieler Johnny Depp und Schauspielerin Amber Heard das Gesprächsthema. Depp verklagte Heard, nachdem sie in einem Beitrag in der Washington Post behauptete, Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein - Depps Name wurde in dem Artikel nie genannt. 2015 heiratete das Hollywood-Paar. Nach zwei Jahren Ehe reichte Heard die Scheidung ein. Bildrechte: IMAGO / MediaPunch

Trotzdem verklagte der Schauspieler seine Ex-Frau wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar. Begründung: Der Artikel hätte seinen Ruf und seine Karriere zerstört. Depp hatte zuvor aufgrund der Anschuldigungen seine Rollen in den "Fluch der Karibik" und "Phantastische Tierwesen" -Filmen verloren.

Anfang Juni 2022 fiel dann das Urteil: Die siebenköpfige Jury entschied für Depp und gegen Heard. Über zehn Millionen Dollar sollte die Schauspielerin wegen Verleumdung an Depp zahlen.