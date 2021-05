Im Rosenkrieg zwischen Johnny Depp und Amber Heard steht ein unglaublicher Vorwurf im Raum: Die 34-Jährige soll gelogen und sogar Beweise gefälscht haben! Und das alles nur, um ihren Ex, Hollywood-Ikone Johnny Depp, als gewalttätigen Frauenschläger hinzustellen.

Jetzt ermittelt die amerikanische Polizei offenbar wegen Meineids gegen Amber Heard. Das will die "Daily Mail" erfahren haben.

Die Zweifel an Ambers Glaubwürdigkeit nehmen zu. Ende 2020 wurden ihr als eine Art Schmerzensgeld sieben Millionen Dollar zugesprochen. Die wollte sie eigentlich an Krankenhäuser und Wohltätigkeitsorganisationen spenden – doch dort sind bislang nur 100.000 Dollar angekommen. Schon damals der Verdacht: Hat Amber die Millionen in die eigene Tasche gesteckt?