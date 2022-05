Das große Geschäft im Bett von Johnny Depp war auch dieses Mal Thema vor Gericht. Wieder schiebt Amber Heard das Geschehnis auf Hund Boo. Dieser leidet an Darmproblemen, seit er als Welpe Johnnys Mariuhana gefressen hatte. Zuvor gab es Streitigkeiten zwischen dem Paar. Wie Heard beschreibt, begannen die schon am Anfang der Ehe.

Normalerweise sind die Flitterwochen doch der erste Weg ins Eheglück. Wie Amber Heard im Zeugenstand erzählt, verliefen die Flitterwochen mit Johnny Depp jedoch weniger romantisch. Bei einem Streit habe Johnny sie in einem Waggon des Orient Expresses geschlagen. Außerdem habe der Schauspieler sie am Hals so stark festgehalten, dass sie Todesangst verspürte.