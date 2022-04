Eigentlich wollte die Schauspielerin ihre Millionen-Abfindung aus Prozess 1 übrigens an ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles und an eine Bürgerrechtsorganisation spenden - das versprach sie sogar unter Eid. Davon sollen aber bisher nur rund 100.000 Dollar angekommen sein. Fraglich, was die Schauspielerin im Falle eines Gewinns dieses Mal mit ihren Millionen vorhat.