15.000 Blutspenden werden täglich in Deutschland benötigt. Rund 80 Prozent der Deutschen sind mindestens einmal in ihrem Leben auf eine Transfusion angewiesen. Das Problem: Blutkonserven sind aktuell ein rares Gut, in ganz Deutschland gibt es lebensbedrohliche Engpässe.



Nur fünf bis sechs Prozent der spendenfähigen Personen gehen in Deutschland überhaupt zur Blutspende. Doch gerade jetzt, wo viele Operationen, die während der Pandemie verschoben wurden, nachgeholt werden, werden Blutspenden gebraucht.