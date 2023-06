Sie waren eines der Traumpaare der Neunziger: Kate Moss und Johnny Depp. Vier Jahre lang gingen sie gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Viele Drogen, Alkohol und Streitigkeiten mündeten in einer Auseinandersetzung in einem Hotelzimmer. Depp soll einen Schaden in Höhe von 10.000 Dollar angerichtet haben. Johnny Depp beendete 1997 die Beziehung. Bildrechte: dpa