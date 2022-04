Johnny Depp attestiert Amber Heard ein "Bedürfnis nach Gewalt"

Nachdem der "Fluch der Karibik"-Star zunächst über seine schwierige Kindheit und Drogen, seine Karriere und auch über schöne Erinnerungen an "Miss Heard" sprach, ging es ans Eingemachte - nämlich die angeblichen Gewaltausbrüche Amber Heards. Seiner Ex-Frau attestiert Johnny Depp, ein "Bedürfnis nach Gewalt" zu haben. Während eines Streits im Jahr 2015 habe sie eine Wodka-Flasche auf ihn geworfen. Dabei sei ein Teil seines Mittelfingers abgetrennt worden. Als er während seines Drogenentzugs unter starken Entzugserscheinungen gelitten habe, hätte Amber Heard ihm die schmerzstillenden Medikamente verwehrt.

Im Gericht wurden Tonaufzeichnungen von Streitigkeiten der Ex-Eheleute abgespielt. Bei ihren häufigen Wutausbrüchen habe Heard ihn verbal und tätlich angegriffen, sagte Depp. Er habe sich in Schlaf- oder Badezimmer eingeschlossen, um sie auf Abstand zu halten. Einmal mehr beteuerte Depp unter Eid, dass er selbst weder Heard noch jemals eine andere Frau geschlagen habe.

Depp hat Heard, mit der er zwischen 2015 und 2017 verheiratet war, auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz verklagt. Grund ist ein Beitrag Heards für die Zeitung "Washington Post" von Ende 2018, in dem die heute 35-Jährige sich als Opfer von häuslicher Gewalt bezeichnet. Die Schauspielerin nannte ihren Ex-Mann zwar nicht namentlich. Depp argumentiert aber, ihm werde implizit häusliche Gewalt unterstellt, zumal Heard ihn schon 2016 öffentlich eines tätlichen Angriffs bezichtigt hatte.



Das nach turbulenter Ehe geschiedene Paar hatte sich bereits 2020 bei einem Prozess in London gegenübergestanden. Depp hatte damals die britische Boulevardzeitung "The Sun" verklagt, die ihn als "Ehefrauen-Schläger" bezeichnet hatte - und unterlag.



dpa/AFP/BRISANT