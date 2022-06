Am 1. Juni ging Johnny Depp als Gewinner aus dem Verleumdungsprozess gegen Heard hervor. Zwar wurden beide für schuldig gesprochen - Heard jedoch in deutlich mehr Punkten als ihr Ex. Amber Heard hatte ihrem Ex-Mann Johnny Depp häusliche Gewalt vorgeworfen. Depp beschuldigte sie, immer wieder gewalttätig geworden zu sein.

Heard muss dem Urteil zufolge nun mehr als acht Millionen Dollar Schadenersatz an Johnny Depp zahlen – eine Summe, die Amber Heard "definitiv nicht" hat, wie ihre Anwältin in der News-Sendung "Today" des TV-Senders NBC sagt. Und durch den enormen Imageschaden, den beide Streithähne durch ihren Rosenkrieg davongetragen haben, ist es fraglich, ob Amber Heard schnell wieder an große Rolle kommen wird. Die Schauspielerin möchte nun in Berufung gehen. Die Schlammschlacht geht also weiter.