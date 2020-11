Der 57-Jährige Schauspieler hatte im Juli gegen das Blatt wegen eines Artikels aus dem Jahr 2018 geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt. Depp bestritt das. Am Montag verkündeten die Richter das Urteil. Der Artikel sei "im Wesentlichen wahr" gewesen, befand am Montag Richter Andrew Nicol vom Londoner High Court. Das Urteil wurde online verkündet. Einen Termin vor Gericht gab es nicht mehr.