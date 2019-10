25 Kilo abnehmen und in sich in die Psyche eines Massenmörders einfühlen. Die Rolle des Jokers hat Schauspieler Joaquin Phoenix physisch wie psychisch einiges abverlangt. Doch auch für die Zuschauer ist der neue Streifen um den Batman-Gegenspieler, der jetzt in den USA angelaufen ist, alles andere als ohne. Zwar scheint der neue Streifen von Regisseur Todd Phillips alle Zuschauerrekorde zu brechen, doch nicht alle Besucher hält es bis zum Ende des Films in den Kinosesseln.



In den sozialen Netzwerken warnen einige Kinobesucher vor krassen Filmszenen und blanker Gewalt. Wer nicht in guter psychischer Verfassung sei oder gar an Depressionen leider, solle den Film meiden, so der allgemeine Rat.