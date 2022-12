José Carreras Gala 2022 Stars und Promis legen sich für Krebsforschung ins Zeug

Alle Jahre wieder findet in Leipzig in der Adventszeit eine Charity-Gala zugunsten der Leukämieforschung statt: die José Carreras Gala. Zahlreiche Stars und Promis unterstützen den einstigen Star-Tenor José Carreras dabei, Spenden für seine Stiftung zu sammeln. In diesem Jahr geht das Event in die mittlerweile 28. Runde.