Prominente Gala gegen Krebs Mareile Höppner und José Carreras sammeln 3,6 Millionen Euro für Kampf gegen Leukämie

Vergangenes Jahr warb Mareile Höppner am Gala-Telefon für Spenden, in diesem führte sie an der Seite von Gastgeber José Carreras durch die Gala. Rund 3,6 Millionnen Euro kamen für den Kampf gegen Blutkrebs zusammen.