Er hat offenbar seine Meinung geändert: Joshua Kimmich will sich nun doch gegen Covid-19 impfen lassen, wie er im Interview mit dem ZDF bestätigt hat. Er äußerte sich außerdem zu den Gründen für sein Zögern. "Generell war es für mich einfach schwierig, mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen."

Zuvor war der Bayern-Profi wegen seiner Impfzweifel in die Kritik geraten. Seine "persönlichen Zweifel" und "ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht", hatten eine gesellschaftliche Debatte ausgelöst, in die sich schließlich auch die Bundesregierung eingeschaltet hatte.

Wegen seines Impfstatus fiel Joshua Kimmich in der Vergangenheit immer wieder auf dem Fußballplatz aus, musste in Quarantäne. Bis er dann Ende November selbst positiv auf das Virus getestet wurde. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann konnte zwar Entwarnung geben: Kimmich müsse keine Folgeschäden befürchten. Doch "aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge" könne er "aktuell noch nicht voll trainieren", hieß es in der Vereinsmitteilung. Joshua Kimmich fällt deshalb bis Ende des Jahres aus.