Joss Stone ist zurück - obwohl sie eigentlich nie so richtig weg war. Nur in Sachen Musik war von der britischen Sängerin zuletzt wenig Neues zu hören. Dabei gilt sie doch - neben Amy Winehouse und Duffy - als eine der Soul-Pop-Sängerinnen des 20. Jahrhunderts. Joss Stones' letztes Album erschien im Jahr 2015.

Zu hören war die Sängerin mit der markanten Stimme dennoch - und zwar auf der ganzen Welt. Von 2014 bis 2020 besuchte Joss Stone 199 UN-registrierte Nationen und 203 Staaten, um dort Konzerte zu geben. Ihre Mission: Einblicke in Länder und Kulturen zu gewähren, die es in dieser Form bislang nicht gibt. So vielen Menschen wie möglich Liebe, Musik und ein gutes Gefühl zu geben. Und mit Musik als Zeichen globaler Verständigung, Gleichberechtigung und Liebe Menschen jeder Sprache, Religion oder Nationalität zu erreichen. Selbst Länder wie der Irak, Syrien, Turkmenistan und Nordkorea wurden von Joss Stone bereist. Orte, von denen ihr zuvor gesagt wurde, dass es unmöglich sei, dort zu singen.

Der Corona-Krise zum Trotz scheint 2021 Joss Stones' Jahr zu sein. Im Januar kam ihre erste Tochter zur Welt, nur zwei Wochen später gewann sie das Finale der britischen Version von "The Masked Singer".



Aktuell begeistert die Sängerin mit ihrem neuen Song "Never Forget My Love". Ein erster musikalischer Vorboten ihres neuen Albums und eine Hommage an ihren Ex-Freund. Noch mehr Joss Stone ist für Anfang des kommenden Jahres angekündigt.