Auch wenn Ex-König Juan Carlos in seinem Exil in Abu Dhabi von unermesslichem Luxus umgeben sein soll, von Sicherheitskräften abgeschirmt wird und die Freundschaft des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate genießt, wird er wohl einen eher traurigen 85. Geburtstag erleben.

Spanische Königsfamilie auf Distanz zu Juan Carlos

Der Hauptgrund: Eine Rückkehr in die Heimat gilt vorerst als ausgeschlossen. Obwohl in Spanien inzwischen alle Ermittlungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten gegen ihn eingestellt wurden, wollen der 54-jährige König Felipe und dessen Gattin Letizia, Juan Carlos' Ehefrau Sofía, Kronprinzessin Leonor und der größte Teil der Königsfamilie den Ex-Monarchen wohl weiterhin so weit wie möglich auf Distanz halten.

Skandal: Der König geht auf Elefantenjagd in Afrika

Doch wie konnte der Mann, der fast 40 Jahre lang Spaniens Staatsoberhaupt war, so tief fallen? Lange galt er in seiner Heimat als Volksheld, unterstützte Spaniens Weg in die Demokratie. Bis zum Jahr 2012 bleibt Juan Carlos beliebt. Doch dann der Schock:

Nur, weil er in der Nacht auf dem Weg zur Hotel-Toilette stürzte und sich die Hüfte brach, erfuhren die Spanier in jenem April, dass ihrem König auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise nichts Besseres eingefallen war, als in Botsuana Elefanten zu töten.

2014 dankt Juan Carlos ab

Ein Aufschrei der Empörung ging durchs Land. Unter anderem auch, weil Juan Carlos wenige Monate zuvor die Spanierinnen und Spanier in seiner Weihnachtsansprache zur Sparsamkeit aufgerufen hatte. Dass Juan Carlos 2012 noch Ehrenpräsident der Umweltschutz-Organisation WWF war, heizte die Stimmung gegen den Monarchen damals zusätzlich an.

Emotional und auch gesundheitlich schwer angeschlagen, nahm Juan Carlos am 19. Juni 2014 Abschied vom Thron. Sein Sohn Felipe wird neuer spanischer König. Ruhe kehrte damit aber nicht ein. Weitere Skandale im privaten Bereich sowie finanzielles Fehlverhalten setzten Juan Carlos weiter zu.

Wegen der Skandale und Ermittlungen distanzierte sich Felipe VI. schließlich von seinem Vater und strich ihm seine Apanage. Zudem verzichtete Felipe VI. öffentlich auf das künftige Erbe seines Vaters. Da die Rufe nach einer Abschaffung der Monarchie trotzdem lauter wurden, verließ Juan Carlos am 3. August 2020 in einer sprichwörtlichen Nacht- und Nebelaktion seine Heimat.

Nach offizieller Lesart tat er das freiwillig. In Spanien gilt es aber als offenes Geheimnis, dass er von Sohn Felipe und der Regierung ins Exil geschickt wurde.

