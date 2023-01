Neben seiner Familie kommen zahlreiche Kollegen und Weggefährten, um sich von Jürgen Drews zu verabschieden. Darunter Mickie Krause , Roland Kaiser , Marianne Rosenberg , Ben Zucker , Andy Borg , Maite Kelly , Thomas Anders , Anna-Maria Zimmermann , Beatrice Egli und Andreas Gabalier stehen in dieser im Oktober aufgezeichneten Sendung an seiner Seite.

In der Show ist auch Mallorca-Kollege Mickie Krause zu Gast, der eventuell Ansprüche auf die Nachfolge von Jürgen Drews´ Titel "König von Mallorca" erheben könnte. Doch Mickie Krause hat großen Respekt vor seinem Idol und sieht sich gar nicht in der Thronfolge, wie er BRISANT erklärt:

Er war mit hundert Prozent Leidenschaft dabei und diese Leidenschaft habe ich dann irgendwann übertragen und das was er viele Jahre so gelebt hat, versuche ich heute auch noch durchzuziehen, und ich muss natürlich sagen, ich werde immer gefragt, wer ist der "König von Mallorca"? Jürgen ist und bleibt der "König von Mallorca" - ich bin der König der Herzen.

Seine Karriere begann in den frühen 70er Jahren bei den Les Humphries Singers ("Mama Loo") und führte ihn über die "ZDF-Hitparade" bis an den Ballermann auf Mallorca. Dort eröffnete der heute 77-Jährige 2011 ein Bistro in Santa Ponça, das allerdings neun Jahre später coronabedingt geschlossen werden musste. Die Besuche des "Königs" waren bei den Urlaubern Kult.



Am 6. Oktober 2022 trat Jürgen Drews zum letzten Mal mit seiner Band live auf. Sein Karriereende verkündete er bereits im vergangenen Sommer - ebenfalls in einer Silbereisen-Show.