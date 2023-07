"Es ist wahnsinnig nervig, weil Endometriose eine Krankheit ist, die erstens unheilbar und zweitens schwierig zu erkennen ist", so Juliette. "Gerade beim Thema Frauen und Periodenschmerz sind wir ja von Anfang an gewöhnt zu hören 'Ja, das ist normal, dass das wehtut, das ist einfach so.' […] Doch lieber einmal zu oft zum Arzt gehen, als einmal zu wenig." Sie hofft, dass sich die Hörer von ihren Worten "abgeholt fühlen" und keine Angst mehr haben, offen über ihre Leiden zu sprechen. Viele junge Frauen, die sich wegen der Krankheit die Gebärmutter entfernen lassen müssten, zweifeln an ihrer Weiblichkeit. "Doch es gehört einfach zum Leben mit dazu und ist nichts Schlimmes. Vor allen Dingen, wenn man es rechtzeitig entdeckt und tolle Ärzte um sich hat."

Der schwere Eingriff ist zwar noch nicht lang her, trotzdem kann Juliette schon wieder lachen - auch wenn ihr gerade das noch Schmerzen bereitet. "Augen auf bei der Ehepartner-Wahl. Wenn du nicht lachen darfst, ist das natürlich brutal, wenn du mit Tahnee verheiratet bist. Wir haben ehrlich gesagt schon ein paar Stunden nach der OP miteinander gegackert."



In ihrem Podcast liefern die beiden direkt Beispiele: So musste Juliette nach der Operation an einen Katheter angeschlossen werden. Eine Schwester half ihr bei den ersten Schritten nach dem Eingriff. Tahnees ironischer Kommentar dazu: "So könnt ihr nächstes Jahr beim CSD [kurz für Christopher Steet Day] mitlaufen."



Juliettes Gebärmutter-Entfernung kommentierte Tahnee im Podcast übrigens trocken mit: "Alles raus, was keine Miete zahlt!" Doch wahrscheinlich ist es genau dieser Humor, der Juliette in ihrer Genesungsphase hilft.