Nachwuchswettbewerb Fährt zum Junior ESC nach Frankreich: Pauline aus Wolken

Hauptinhalt

Der Eurovision Song Contest (ESC) steht für gigantische Live-Shows und Millionen Zuschauer, die das Event weltweit an den Fernsehbildschirmen verfolgen. Nicht weniger aufregend, aber deutlich beschaulicher geht es beim Junior Eurovision Song Contest (JESC) zur Sache. Für Deutschland ist in diesem Jahr Pauline aus Wolken bei Koblenz am Start.