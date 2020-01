Schocknachricht für die Fans: Justin Bieber leidet nach eigenen Angaben an Lyme-Borreliose. Die Infektionskrankheit, die von Zecken übertragen wird, sei vor kurzem bei ihm diagnostiziert worden, schreibt er auf Instagram. Auch mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber habe er zu kämpfen gehabt, so der 25-Jährige. Er habe ein paar harte Jahre hinter sich, bekomme aber die richtige Behandlung. "Ich werde zurückkommen und besser sein denn je", versprach Bieber.

Bieber beklagte, dass viele Menschen in jüngster Zeit sein schlechtes Aussehen kritisiert und behauptet hätten, dies liege am Drogenkonsum. Dabei hätten die Krankheiten seine Haut und seine Gehirnfunktion beeinträchtigt. Er werde dies in einer bevorstehenden Dokuserie genauer erklären.