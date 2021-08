Der Erlös der Versteigerung wird dem von Jutta Speidel gegründeten Verein "Horizont e.V." zugutekommen. Der bietet obdachlosen Kindern und ihren Müttern im geschützten "Horizont-Haus" in München in 24 Appartements ein Zuhause auf Zeit. Dort ist rund um die Uhr ein Fachteam vor Ort, das umfangreiche Hilfe leistet und auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen eingeht. Die kleinen Familien werden dabei unterstützt, Traumata zu verarbeiten, selbstsicher und selbstständig zu werden.



Ein weiteres "Horizont"-Haus bietet den Müttern und Kindern in der Zeit danach in 48 Appartements ein bezahlbares Zuhause. Soziokulturelle Angebote für die Hausbewohner und Nachbarn beleben das Stadtviertel.