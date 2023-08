Die Nachricht kommt wirklich zu keinem guten Zeitpunkt: Während Zehntausende Fans in Dresden wieder Roland Kaiser und die Kaisermania feiern, gibt es hinter den Kulissen mächtig Zoff. Was ist passiert?



Konzertveranstalter Dieter Semmelmann hat der BILD ein Interview gegeben und darin angedroht, dass die Kaisermania nicht mehr unbedingt in Dresden stattfinden muss. Zitat: "Wenn wir hier nicht mehr wertgeschätzt werden, können wir woanders hingehen."