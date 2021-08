In den Eberhofer-Krimis nach den Romanvorlagen von Bestseller-Autorin Rita Falk werden nicht nur Verbrechen aufgeklärt - es wird auch gut und deftig gegessen. Dafür sorgt Franz Eberhofers Oma. Ihren Rezepten ist mittlerweile sogar ein eigenes Kochbuch gewidmet worden. Ein Kaiserschmarrn-Rezept ist darin allerdings noch nicht zu finden. Das gibt's dafür im "Kaiserschmarrndrama" - und bei uns!

Auch beim BRISANT-Dreh mit den Schauspielern Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff geht's nicht ohne Kaiserschmarrn. Der ist allerdings "Wiener Art" - eine Hommage an Simon Schwarz' Heimatstadt. Viel anders als der von Oma Eberhofer wird der Kaiserschmarrn in Wien nicht zubereitet. Allerdings dürfen hier die in Rum getränkten Rosinen nicht fehlen.