Der Nächste ist raus. Sportartikelhersteller Adidas arbeitet nicht mehr mit Kanye West zusammen. "Die jüngsten Äußerungen und Handlungen von Ye sind inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich", hat das Unternehmen mitgeteilt. Damit werde auch die Produktion von Produkten der Marke "Yeezy" sowie alle Zahlungen an Ye und seine Firmen gestoppt. Das Unternehmen muss damit nach eigenen Angaben voraussichtlich auf 250 Millionen Dollar Umsatz verzichten.

West designte unter der Marke "Yeezy" seit 2015 Klamotten und Schuhe für den deutschen Sportartikelhersteller. In dem Podcast "Drink Champs" hatte "Ye" kürzlich erklärt, "Ich kann antisemitische Dinge sagen, und Adidas kann mich nicht fallenlassen. Na und?" Die Folge ist mittlerweile offline und jetzt ist klar, mit dieser Einschätzung lag West deutlich daneben.

Mit der Beendigung der Zusammenarbeit kommt Adidas auch der Forderung des Zentralrats der Juden in Deutschland nach. Der hatte nach den umstrittenen Aussagen des Rappers mitgeteilt: "Die täglich neuen antisemitischen Entgleisungen des Rappers sind für die Jüdinnen und Juden in Deutschland und in aller Welt unerträglich". Deswegen müsse Adidas "seine Zusammenarbeit mit Kanye West umgehend einstellen", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Management des Konzerns müsse "eine klare Haltung [zeigen], wenn es um Antisemitismus geht."