Es läuft nicht gut für Kanye West, doch das hat er sich selbst eingebrockt. Zuletzt verlor er, der sich selbst "Ye" nennt, wegen antisemitischer Äußerungen Werbedeals. Nun legte der US-Rapper nach und zeigte in einem Gespräch mit dem ultrarechten Verschwörungsguru Alex Jones Sympathien für Adolf Hitler und die Nazis. "Ich mag Hitler" und "ich liebe Nazis" sind nur zwei Aussagen, die der Musiker tätigte und damit erneut Fans und Öffentlichkeit schockiert.

Kanye West, der mit psychischen Problemen kämpft, ist in der Vergangenheit wiederholt mit antisemitischen Äußerungen negativ aufgefallen. Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas beendete im Oktober mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit ihm, nachdem er bei Twitter Drohungen gegen Juden ausgesprochen hatte. Auch andere Unternehmen wie die Modekette Gap sowie die Luxusmarke Balenciaga haben ihre Partnerschaft mit Kanye West eingestellt. Doch all das scheint ihn wenig zu stören.

Das Interview ist die Spitze des Eisbergs. Erst kürzlich sorgte der jahrelang mit Reality-TV-Star Kim Kardashian verheiratete West für Aufsehen, als er zusammen mit dem bekannten Antisemiten und Holocaust-Leugner Nick Fuentes bei Ex-Präsident Donald Trump auf dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida zu Abend aß.



Nun reagiert auch Twitter-Chef Elon Musk auf die Kritik an Kanye West. Dieser stand West bislang wohlwollend gegenüber. Im Oktober hatte der Techmilliardär den Rapper nach einer zwei Jahre dauernden Pause zurück auf der Plattform begrüßt. Elon Musk sprach ihn dabei öffentlich mit "mein Freund" an. Kurz darauf jedoch handelte sich Kanye West, der damals wegen Regelverstößen 30 Tage nicht mehr bei Instagram posten durfte, auch bei Twitter eine Einschränkung seines Accounts ein – das alles aber noch, bevor Musk das Unternehmen übernahm.