Nach Schlaganfall Komiker Karl Dall gestorben

Bereits Ende der 70er-Jahre hatte es Dall zum Fernsehen geschafft. Er brachte den "Musikladen" mit auf den Bildschirm, assistierte bei Rudi Carrells "Am laufenden Band" und spielte in "Verstehen Sie Spaß?" Telefonstreiche.



Es dauerte nicht lange und Dall konnte seinen eigenwilligen Humor in eigenen Talk-Runden ausleben, provozieren und polarisieren.



"Stolz bin ich darauf, was für ein verdammtes Glück ich hatte, mich in dieser Branche so behaupten zu können", resümierte er, als er für sein Lebenswerk mit dem Deutschen Comedypreis geehrte wurde.