Seit zehn Jahren sollen Herfurth und ihr Mann Christopher Doll bereits verheiratet und obendrein Eltern zweier Kinder sein. Auch beruflich haben sie bereits das ein oder andere Projekt gemeinsam gestemmt.



Christopher Doll ist deutscher Regieassistent und Filmproduzent - steht also lieber hinter der Kamera als davor. In einigen Filmen, die Doll produziert hat, spielte Herfurth die Hauptrolle: etwa in "Wunderschön" oder "Traumfrauen".



Die Schauspielerin ist seit einiger Zeit auch als Produzentin unterwegs - und hat auch auch in dieser Funktion schon mit ihrem Mann zusammengearbeitet. Beispielsweise für ihre Filme "Sweethearts" oder "Einfach mal was Schönes".

Schon seit zehn Jahren soll die Schauspielerin mit Produzent Christopher Doll verheiratet sein. Bildrechte: IMAGO / Metodi Popow