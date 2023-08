Weiter schreibt sie: "Ich versuch, mich jetzt bestmöglich zu erholen, mache ruhig und langsam". Zahlreiche Instagram-Nutzerinnen und -Nutzer wünschten ihr eine gute Genesung. Meyer-Landrut hatte zuletzt mit "What I Want" ihre erste Single nach längerer Pause veröffentlicht. Anfang kommenden Jahres soll ihr sechstes Studioalbum folgen.

Lena Meyer-Landrut muss nach einem Sturz vom Pferd vorerst pausieren. (Archiv) Bildrechte: imago images/VISTAPRESS

07.08.2023 | Sänger Sasha tauft Eisbärenmädchen im Tierpark Hagenbeck

Zielsicher hat Sänger Sasha einen Rettungsring in das Eisbärengehege geworfen. Nicht aber etwa zur Rettung eines Tieres, sondern als Geschenk! Dem Sänger wurde nämlich eine ganz besondere Ehre zuteil: Er durfte im Tierpark Hagenbeck in Hamburg das kleine Eisbärenmädchen taufen. Die Eisbärin heißt nun "Anouk", was in der Sprache der Inuit "Bär" bedeutet und im Hebräischen "die Anmutige".

Als Taufgeschenk für sein Patenbärchen brachte der Sänger einen Rettungsring mit der Aufschrift "Alles Gute" mit. Kurz darauf enthüllte der 51-Jährige zur Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer per Knopfdruck ein Plakat mit dem Schriftzug "Anouk". Für Sasha ein ganz besonderer Moment, wie er bei der Veranstaltung betont, denn immerhin sei er sehr oft mit seiner Familie im Tierpark Hagenbeck zu Besuch: "Das ist eine Riesenehre!"

Über den Namen der kleinen Eisbärenlady konnten Besucherinnen und Besucher des Tierparks abstimmen. Zur Auswahl standen die Namen "Smilla", "Anouk", "Sunflower" und "Talvi". Das Eisbärenkind wurde am 19. Dezember 2022 im Tierpark geboren. Sänger Sasha ist der Taufpate des Eisbärenmädchens "Anouk" im Hamburger Tierpark Hagenbeck. Bildrechte: IMAGO / Fotostand

05.08.2023 | Internet-Stars Lisa und Lena gehen getrennte Wege

Die Internet-Stars Lisa und Lena Mantler (21) wollen in sozialen Netzwerken künftig getrennte Wege gehen. In einem gemeinsamen Instagram-Video erklärten die Zwillinge ihre Entscheidung.

So sagte Lisa: "Wir wussten, dass wir jetzt nicht unser Leben lang zusammenarbeiten werden. Jetzt ist es einfach an der Zeit, dass wir jeweils unsere Wege gehen." Lena ergänzte: "Natürlich ist das auch ein bisschen traurig." Millionen Follower auf allen möglichen Plattformen: Lisa und Lena gehören zu den erfolgreichsten deutschen Social Media-Stars. Bildrechte: IMAGO/Future Image

Die Zwillinge gehören zu den erfolgreichsten Deutschen bei Instagram und bei Tiktok. Dem zuletzt gemeinsam geführten Instagram-Account folgten rund 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Inzwischen wurde das Profil Lena zugeordnet.

Lisa wiederum folgten bei Instagram rund 260.000 Nutzerinnen und Nutzer, einem gemeinsamen Account ohne Inhalte 340.000. Bei Tiktok kam der gemeinsame Account auf zuletzt 13,4 Millionen Follower. Zeit für was Neues: Lisa und Lena trennen ihre Social Media-Kanäle. Bildrechte: dpa

05.08.2023 | US-Schauspieler Mark Margolis ist tot

Der US-Schauspieler Mark Margolis, unter anderem aus den Serien "Breaking Bad" und "Better Call Saul" bekannt, ist tot. Er sei am Donnerstag nach kurzer Krankheit in einer New Yorker Klinik gestorben, teilte sein Sohn mit.

Margolis begann seine Karriere auf New Yorker Theaterbühnen. Seinen Durchbruch beim Film hatte er 1983 im Gangsterfilm "Scarface". Regisseur Aronofsky holte ihn unter anderem für "Black Swan", "The Wrestler", "The Fountain" oder "Pi" vor die Kamera.

In den preisgekrönten Serien "Breaking Bad" und "Better Call Saul" glänzte Margolis in der Rolle des gealterten Drogenbosses Hector Salamanca, der auch noch im Rollstuhl sitzend im Pflegeheim brutal mitmischte. Nach einem Schlaganfall verstummt verständigte sich Salamanca mit einer Klingel. Seine Rolle brachte ihm 2012 eine Emmy-Nominierung als bester Gastdarsteller ein. Mark Margolis als Drogenboss Hector Salamanca Bildrechte: IMAGO/Picturelux

03.08.2023 | Britischer Star-Maler portraitiert Harry Styles

Harry Styles hat offenbar einen neuen Fan: David Hockney (86) gilt als einer der einflussreichsten Maler der Gegenwart. Seine Bilder kosten locker ein paar Millionen Dollar. Umso überraschender, dass der Brite nun Harry Styles portraitiert hat. Die beiden haben sich im vergangenen Jahr in Hockneys Atelier in der Normandie getroffen und Styles (29) musste brav Modell sitzen.

Das Ergebnis wird demnächst in der berühmten National Portrait Gallery in London zu sehen sein. Und wer weiß, vielleicht findet sich ja ein reicher Styles-Fan, der das Werk danach kauft... Schön stillsitzen! Harry Styles und David Hockney bei der Arbeit. Bildrechte: dpa

01.08.2023 | Serena Williams verrät Geschlecht ihres zweiten Kindes

Anfang Mai hatte US-Tennislegende Serena Williams (41) bekannt gegeben, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Nun wurde enthüllt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist - und zwar auf spektakuläre Art und Weise:

Williams und ihr Ehemann Alexis Ohanian ließen bei einer Babyparty Drohnen in den Nachthimmel aufsteigen. Die Drohnen schrieben in den Himmel: "It's a girl". Williams und Ohanian dürfen sich also auf ein Mädchen freuen.