Seit Wochen stand Katy Perrys Bauch im Fokus der Öffentlichkeit. Jetzt hat das Rätselraten ein Ende. Die "I kissed a Girl"-Sängerin ist schwanger! In einem Instagram-Livestream zur Veröffentlichung ihres neuen Video-Clips hat die Sängerin bestätigt, dass ihr Liebesglück mit Orlando Bloom mit einem gemeinsamen Kind gekrönt wird.

Mit den süßen Baby-News bestätigt Katy Perry pünktlich zur YouTube-Premiere von "Never worn White" die seit Wochen schwelenden Gerüchte um eine Schwangerschaft. In ihrem neuesten Video zeigt sich die Sängerin in ausladendem Braut- und Blumenkleid. Erst wer den Clip zum Ende schaut, wird mit einem intimen Einblick belohnt: Denn dann entblößt sich die Perry und zeigt ihren deutlich gewachsenen Bauch.



Ob der "nur" der Schwangerschaft geschuldet ist? Ganz offen plaudert die Sängerin über ihre neuen kulinarischen Gelüste. Und die sind ... würzig. Ohne Tabasco-Soße läuft bei der schwangeren Sängerin gar nichts.