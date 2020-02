Wichtigste Neuerung im neuen ESC-Konzept ist der Wegfall des so genannten Vorentscheids. Wer für Deutschland in Rotterdam ins Rennen gehen wird, das wird in diesem Jahr von echten Expertinnen und Experten entschieden: einer "Eurovisions-Jury", bestehend aus 100 Menschen aus ganz Deutschland, die sich zuvor als echte ESC-Kenner qualifiziert und gegen 15.000 Mitbewerbern durchgesetzt hatten, und einer internationalen Expertenjury aus 20 Musikprofis. Letztere gehörten in der Vergangenheit allesamt zur nationalen ESC-Jury ihres jeweiligen Heimatlandes.



Auch beim großen Finale in Amsterdam setzen sich die vergebenen Punkte jeweils zur Hälfte aus der Wahl der Zuschauerinnen und Zuschauer und der Wahl der nationalen Jurys zusammen. An diesem Verfahren hat sich der NDR jetzt orientiert.