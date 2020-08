Dass es plötzlich allen auffällt, liegt ihrer Meinung nach an ihrem Kiefer. Der sehe nun deutlich schmaler aus, seit sie dafür Spritzen bekommen habe. Kelly leide seit Jahren an einer Kraniomandibuläre Dysfunktion, einer Fehlfunktion der Kiefergelenke, die zu starken Schmerzen führt. Doch das ist nicht das Einzige, das die Sängerin hat machen lassen:

Das sei nun etwa zwei Jahre her. Obwohl Kelly sagt, das sei das Beste, was sie in ihrem Leben getan hat, ist der Gewichtsverlust nicht nur das Ergebnis von Eingriffen. „Das Erste, was ich tun musste, um Gewicht zu verlieren, war meinen Kopf in Ordnung bringen.“